Наши учителя надели шапочки из фольги: вот до чего довели школу

СК Светлана Киселева Вот уж не надо из учителей делать бестолковщину.. вспомните дуршлаг на голове.. это не тупое подчинение нелепым ,,приказам,, , а ирония от отношения к ним...

Александр Зубков Идиоты в минобре и стадное чувство чуть ниже.