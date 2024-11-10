Русский Колоколъ Белорусский пранкер показал уровень замородованности педагогов в России.
Наши учителя надели шапочки из фольги: вот до чего довели школу
Комментарии
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СК
Светлана Киселева
Вот уж не надо из учителей делать бестолковщину.. вспомните дуршлаг на голове.. это не тупое подчинение нелепым ,,приказам,, , а ирония от отношения к ним...
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3 час.
Александр Зубков
Идиоты в минобре и стадное чувство чуть ниже.
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3 час.
В
Василий
На месте самого большого начальника наказал бы этих педагогов - а почему шапки не раскрашены в цвета флага российского? За такое неуважение - всех пороть.
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2 час.
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