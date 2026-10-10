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Царьград

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В Союзе отцов предложили запретить торговлю интим-товарами в магазинах и онлайн

В Союзе отцов предложили запретить торговлю интим-товарами в магазинах и онлайн

В организации считают, что необходимо оградить молодёжь от "извращений, пришедших с Запада".В Союзе отцов России предложили полностью запретить секс-шопы и онлайн-торговлю интимными товарами.

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