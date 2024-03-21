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Закон, порядок, государство

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В Северной Осетии полицейские провели мероприятие для студентов Владикавказского многопрофильного техникума в стационаре Республиканского наркологического диспансера

Впервые, по инициативе МВД по РСО-Алания и главного нарколога республики Александра Газзаева, в рамках I этапа Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», организовано проведение выездных профилактических мероприятий в стенах стационарного отделения Республиканского наркологического диспансера.

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