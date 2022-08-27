Европейцы нашли способ согреться зимой без российского газа, заявляет издание Business Insider. Граждане ЕС массово закупаются обогревателями и электрическими одеялами - в Великобритании продали в 13 раз больше подобных одеял, чем за прошлый год.
Европейцы нашли способ согреться зимой без российского газа, заявляет издание Business Insider. Граждане ЕС массово закупаются обогревателями и электрическими одеялами - в Великобритании продали в 13 раз больше подобных одеял, чем за прошлый год.
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