РЕН ТВ

195 114 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Европейцы нашли способ согреться зимой без российского газа

Европейцы нашли способ согреться зимой без российского газа, заявляет издание Business Insider. Граждане ЕС массово закупаются обогревателями и электрическими одеялами - в Великобритании продали в 13 раз больше подобных одеял, чем за прошлый год.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх