WP: Маск призвал Трампа пересмотреть введенные на импорт пошлины

Илон Маск, занимающий пост главы департамента государственной эффективности США (DOGE), лично обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом пересмотреть введенные США пошлины на импорт из нескольких стран.
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