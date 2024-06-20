У нее лапки: «Вкусно — и точка» представляет новый Супер Бокс с Хеллоу Китти

«Вкусно — и точка» объявляет о запуске новой серии в линейке Супер Бокса, которая станет приятным сюрпризом для молодежной аудитории сети: героями выступят полюбившаяся всему миру Хеллоу Китти и ее друзья.
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