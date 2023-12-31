Нарколог назвал безвредную для организма дозу алкоголя в новогоднюю ночь

Употребление в новогоднюю ночь, как в и в любой другой вечер, 150 граммов крепкого алкоголя не нанесет существенного вреда организму, сообщил психиатр-нарколог министерства здравоохранения Алтайского края Андрей Иванов.
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