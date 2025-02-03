В России объяснили недовольство Киева предполагаемым планом Трампа по Украине

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Предполагаемый план нового президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, основанный на проведении выборов на Украине, вызывает недовольство в Киеве из-за опасений действующего главы страны Владимира Зеленского, заявил в разговоре с «Лентой.