В России объяснили недовольство Киева предполагаемым планом Трампа по Украине

Предполагаемый план нового президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, основанный на проведении выборов на Украине, вызывает недовольство в Киеве из-за опасений действующего главы страны Владимира Зеленского, заявил в разговоре с «Лентой.
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