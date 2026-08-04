3 причины обратить внимание на коллекцию Microbiomic от Babor

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» 1. Забота о микробиоме Кожа — это экосистема. На ее поверхности живут миллиарды бактерий, и от их баланса зависит, будет ли она спокойной и увлажненной или сухой, с ощущением стянутости, покраснениями и высыпаниями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии