3 причины обратить внимание на коллекцию Microbiomic от Babor

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» 1. Забота о микробиоме Кожа — это экосистема. На ее поверхности живут миллиарды бактерий, и от их баланса зависит, будет ли она спокойной и увлажненной или сухой, с ощущением стянутости, покраснениями и высыпаниями.