России приходится отвечать на беспрецедентную эскалацию, заявили в Кремле

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. России постоянно приходится отвечать на беспрецедентную эскалацию, которая провоцируется уходящей американской администрацией, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.
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