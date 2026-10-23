Чаще всего подделывают пятитысячные купюры — 25 из 31 выявленных фальшивых банкнот. Обнаружены также две поддельные пятирублевые монеты и одна десятирублевая.
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