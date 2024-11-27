Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 182 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Прудникова
    Напоминает китайского фигуриста Бояна Цзиня. У того тоже вначале карьеры квады шли, а потом, вероятно, из-за травм по...Его уже нельзя на...
  • Александр Корякин
    Ну уж, какая тут паника?Путин: ситуация с...
  • Misha Glusch
    да ладно?Путин: РФ готова ...

В ГД внесут проект о повышении размера страхового возмещения по вкладам

В ГД внесут проект о повышении размера страхового возмещения по вкладам

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с председателем комитета по социальной политике Ярославом Ниловым намерены внести законопроект об увеличении максимальной суммы страхового возмещения по банковским вкладам с 1,4 миллиона до 3 миллионов рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх