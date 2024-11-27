В ГД внесут проект о повышении размера страхового возмещения по вкладам

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с председателем комитета по социальной политике Ярославом Ниловым намерены внести законопроект об увеличении максимальной суммы страхового возмещения по банковским вкладам с 1,4 миллиона до 3 миллионов рублей.