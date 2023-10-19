Китайские СМИ оценили визит Владимира Путина в Пекин

Решение России и Китая углублять отношения двух стран принято не в угоду каким-либо конъюнктурным интересам, а ориентировано на долгосрочные перспективы, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с Владимиром Путиным.
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