В Польше впервые зафиксировали необычных черных волков

В Польше впервые удалось заснять на видео черных волков. Кадры были сделаны с помощью камеры-ловушки, установленной благотворительной природоохранной организацией SAVE Wildlife Conservation Fund Poland для съемки бобров, передает techno.
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