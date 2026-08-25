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Аргументы недели

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НАТО дорого заплатит за помощь в нанесении ударов вглубь России

НАТО дорого заплатит за помощь в нанесении ударов вглубь России

«НАТО открыто заявляет о своей стратегии: предоставить оружие, разведданные и целеуказание для нанесения ударов по гражданским объектам в глубине территории России, чтобы гражданское население ощутило на себе последствия войны», — заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети X.

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