НАТО дорого заплатит за помощь в нанесении ударов вглубь России

«НАТО открыто заявляет о своей стратегии: предоставить оружие, разведданные и целеуказание для нанесения ударов по гражданским объектам в глубине территории России, чтобы гражданское население ощутило на себе последствия войны», — заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети X.