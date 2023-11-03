Генерал Келли: ВВС России и Китая тренируются на американцах как на тренажере

В США заявили о нескольких “опасных ситуациях”, созданных русскими пилотами.Американский генерал Марк Келли заявил о том, что русские и китайские пилоты допускают столкновения с пилотами США в тренировочных целях.
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