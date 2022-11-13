Конструкторы домов по почте

В период с 1908 по 1940 год в Северной Америке было продано более 70 000 домов. Компания Sears Modern Homes предоставила через почтовое отделение каталоги готовых домов, проданных американскими розничными торговцами Sears and Roebuck and Company.
В период с 1908 по 1940 год в Северной Америке было продано более 70 000 домов. Компания Sears Modern Homes предоставила через почтовое отделение каталоги готовых домов, проданных американскими розничными торговцами Sears and Roebuck and Company.
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