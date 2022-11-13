Строительство 21 века

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    Что за бред вы несёте?! Нет у земляники ни мужских, ни женских кустов! Все сорта, выращиваемые на дачных участках. ОБ...Садовая клубника....

Конструкторы домов по почте

Конструкторы домов по почте

﻿﻿В период с 1908 по 1940 год в Северной Америке было продано более 70 000 домов. Компания Sears Modern Homes предоставила через почтовое отделение каталоги готовых домов, проданных американскими розничными торговцами Sears and Roebuck and Company.

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