Кашпировский потребовал свыше миллиона рублей с доктора наук после слов о его работе

Возобновивший свою деятельность экстрасенс Анатолий Кашпировский потребовал с доктора наук, ученого-психолингвиста Татьяны Черниговской выплатить 15 тысяч долларов (около 1,4 миллиона рублей) из-за того, что она не признает его работу научной.