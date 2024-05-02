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Медведчук: суд по делу о пожаре в Доме профсоюзов должен быть открытым

Суд над теми, кто организовывал, руководил и участвовал в трагедии в одесском Доме профсоюзов, которая произошла 2 мая 2014 года, должен быть открытым, заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

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