Медведчук: суд по делу о пожаре в Доме профсоюзов должен быть открытым

Суд над теми, кто организовывал, руководил и участвовал в трагедии в одесском Доме профсоюзов, которая произошла 2 мая 2014 года, должен быть открытым, заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.