«Балтика» отдала Йенне в аренду турецкому «Ванспору» до 2027 года

Калининградская «Балтика» объявила о переходе Тентона Йенне в аренду в «Ванспор» до июня 2027 года и Ираклия Манелова в «Ротор» на один год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Г Премия "Гордость ...
- Дела у Пугачёвой ...
- Ч ВСУ подорвали пле...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым