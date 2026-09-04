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Царьград

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«Балтика» отдала Йенне в аренду турецкому «Ванспору» до 2027 года

«Балтика» отдала Йенне в аренду турецкому «Ванспору» до 2027 года

Калининградская «Балтика» объявила о переходе Тентона Йенне в аренду в «Ванспор» до июня 2027 года и Ираклия Манелова в «Ротор» на один год.

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