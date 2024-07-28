Аресты и громкие отставки в Минобороны России: Полный список с начала "большой чистки"

SI Sergey Ivanov Уже потому, что ум вовсе не зависит от высоты занимаемого общественного положения. В истории полно примеров, когда высший пост занимали личности совершенно ничтожные. А потому из того, что я- пенсионер, вовсе не следует, что я глупее президента.

Владимир Петросов Шойгу перевели на другую должность, чтобы сохранить за ним личное оружие. Вдруг до него дойдёт, как сохранить свою чЕСТЬ и при этом избежать вида "неба в клеточку".