Коллаж Царьграда. Накануне стало известно о задержании ещё одного бывшего заместителя министра обороны России.
Аресты и громкие отставки в Минобороны России: Полный список с начала "большой чистки"
Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
Уже потому, что ум вовсе не зависит от высоты занимаемого общественного положения. В истории полно примеров, когда высший пост занимали личности совершенно ничтожные. А потому из того, что я- пенсионер, вовсе не следует, что я глупее президента.
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2 час.
Владимир Петросов
Шойгу перевели на другую должность, чтобы сохранить за ним личное оружие. Вдруг до него дойдёт, как сохранить свою чЕСТЬ и при этом избежать вида "неба в клеточку".
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1 час.
СК
Сергей К
Ну и что умнее Путина - тоже не следует.
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27 мин.
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