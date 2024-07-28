Аресты и громкие отставки в Минобороны России: Полный список с начала "большой чистки"

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Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
Уже потому, что ум вовсе не зависит от высоты занимаемого общественного положения. В истории полно примеров, когда высший пост занимали личности совершенно ничтожные. А потому из того, что я- пенсионер, вовсе не следует, что я глупее президента.
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2 час.
Владимир Петросов
Шойгу перевели на другую должность, чтобы сохранить за ним личное оружие. Вдруг до него дойдёт, как сохранить свою чЕСТЬ и при этом избежать вида &quot;неба в клеточку&quot;.
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1 час.
СК
Сергей К
Ну и что умнее Путина - тоже не следует.
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27 мин.

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