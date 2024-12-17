Генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб в Москве: какие версии рассматривает следствие Татьяна СергееваГенерал-лейтенант Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, погиб в результате теракта на Рязанском проспекте в Москве.
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