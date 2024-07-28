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Избежать простуды из-за кондиционера в лютую жару помогут советы врача

Избежать простуды из-за кондиционера в лютую жару помогут советы врача

Избежать простуды из-за кондиционера в лютую жару помогут советы врача Алёна ЮрьеваСередина лета приносит с собой не только долгожданное тепло, но и немалые трудности для тех, кто стремится избежать перегрева.

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