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В Тамбовской области и.о. министра подал в отставку после скандала

В Тамбовской области и.о. министра подал в отставку после скандала

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Тамбовской области Алексей Овчинников покидает пост после скандальной ситуации с правоохранительными органами, об этом сообщает региональный Минздрав в Telegram-канале.

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