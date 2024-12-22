В Забайкалье два пассажирских поезда задерживаются из-за схода грузовых вагонов

Global Look Press/Bernhard Schmerl/imageBROKER.com Два пассажирских поезда дальнего следования задерживаются из-за схода вагонов грузовых поездов в Забайкальском крае, сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК), "дочка" РЖД.
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