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В Забайкалье два пассажирских поезда задерживаются из-за схода грузовых вагонов

В Забайкалье два пассажирских поезда задерживаются из-за схода грузовых вагонов

Global Look Press/Bernhard Schmerl/imageBROKER.com Два пассажирских поезда дальнего следования задерживаются из-за схода вагонов грузовых поездов в Забайкальском крае, сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК), "дочка" РЖД.

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