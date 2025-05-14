Армия Израиля призвала к немедленной эвакуации людей из трех йеменских портов

ДУБАЙ, 14 мая. /ТАСС/. Армия обороны Израиля призвала к немедленной эвакуации людей из йеменских портов Рас-Иса, Ходейда и Эс-Салиф, которые расположены на берегу Красного моря в подконтрольной хуситам провинции Эль-Ходейда.