Кто в теремочке живет: рентгеновские снимки беременных животных

Вы когда-нибудь задавались вопросом, что происходит в утробе беременной кошки или собаки? Как там умещаются все эти крохотные детеныши и умудряются развиваться на протяжении всего срока беременности? Большинство беременных животных обследуют при помощи рентгеновских снимков.