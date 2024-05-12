Кто в теремочке живет: рентгеновские снимки беременных животных

Вы когда-нибудь задавались вопросом, что происходит в утробе беременной кошки или собаки? Как там умещаются все эти крохотные детеныши и умудряются развиваться на протяжении всего срока беременности? Большинство беременных животных обследуют при помощи рентгеновских снимков.
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