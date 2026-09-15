Икры на страже долголетия: что скрывают две мышцы под коленями

Исследователи клиники в американском Рочестере установили связь между состоянием икроножных мышц и риском смерти в течение ближайших десяти лет.
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