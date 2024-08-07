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Вечерний Новосибирск

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На ночные визиты летучих мышей жалуются жители Новосибирска

На ночные визиты летучих мышей жалуются жители Новосибирска

Сезон активности летучих мышей продолжается в Новосибирске. На залеты рукокрылых жалуются жители разных районов областного центра, до покусов пока дело не доходило, но впечатлительные сибиряки таким встречам, увы, не рады.

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