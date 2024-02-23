Инсайдер: Стартовая аудитория AAAA-игры Skull and Bones от Ubisoft не дотянула до миллион...

Инсайдер: Стартовая аудитория AAAA-игры Skull and Bones от Ubisoft не дотянула до миллиона человекПиратский сетевой экшен Skull and Bones, который генеральный директор Ubisoft называл первым “AААА-проектом”, привлек на старте менее одного миллиона игроков.
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