Пленный ВСУ рассказал о больших потерях боевиков в Курской области

При атаке на Курскую область погибло большое количество украинских боевиков, они не были подготовлены и действовали без плана, рассказал пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Боченко.
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