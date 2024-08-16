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Пленный ВСУ рассказал о больших потерях боевиков в Курской области

Пленный ВСУ рассказал о больших потерях боевиков в Курской области

При атаке на Курскую область погибло большое количество украинских боевиков, они не были подготовлены и действовали без плана, рассказал пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Боченко.

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