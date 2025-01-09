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  • Ингерман Ланская
    какая "начитанная" душечка!!! ты, небось, и всю "Курочку Рябу " прочитала? а "Колобка" смогла осилить? ...это ж ни ка..."Желаю смерти это...
  • Ингерман Ланская
    это поколение пограмотнее , чем стадо тупорылых савейских ПэТэУшников... в народе - хабзайцев - алкашей, лодырей, хал..."Желаю смерти это...
  • Андрей Тихонов
    Да пусть забирает. Главное их потом не пускать в Россию, а прибежавших депортировать назадАлиев начнет спец...

Иногда они проговариваются...

Недавно   широко  известная   в  узких  кругах  пани Ганночка Долгарева, которая   ранее  только вооружённые  силы  дискредитировала (и которую  по  мнению  добрых  русских  людей,   давно пора  за  дискредитацию посадить), встала  грудями  за  идеологию    бездетности (чайлд-фри)  и  напейсала  программный  текст, в  коем  были, в  частности, такие  словеса: "У меня перед глазами есть пример матери — веселой и компанейской девушки, успешного профессионала с командировками по всему СССР, вся жизнь которой свелась в итоге к родительству — после рождения нас с братом она замкнулась на семье, бросила работу и ограничила свою жизнь домом и семьей.

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