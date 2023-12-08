Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Когда закончились деньги...

Дилетант о политике С невыразимым чувством глубокого морального удовлетворения наблюдаю я сейчас крики братьев по поводу того, как повели себя с ними их западные партнеры.

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Комментарии
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Mike х
хохол родился-жид заплакал,жид родился - хохол заплакал : а суть одна
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12 час.
Георгий Корнев
70 лет они Россию кормили. Не зря в советское время был анекдот. Хохол к дому подходит, двор подметён, скамейка у дома отремонтирована. В подъезд заходит, стены побелены, перила покрашены. В квартиру заходит, бегом на кухню. Кран поворачивает, газ горит. В ванну залетает, кран поворачивает, горячая воба бежит. Хохол: &quot;Бл@..ь, опять оккупанты страну захватили!&quot;
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12 час.
Владимир Алтайцев
Не меньше мифов  о своих  страданиях придумали  те  же чеченцы и карымские татары,СОЗНАТЕЛЬНО  забывая  о своём сотрудничестве  с Гитлером. У того  жен Кадырова  дед  был  ярым помощником  немцев.
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5 час.

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