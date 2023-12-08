Когда закончились деньги...

Георгий Корнев

70 лет они Россию кормили. Не зря в советское время был анекдот. Хохол к дому подходит, двор подметён, скамейка у дома отремонтирована. В подъезд заходит, стены побелены, перила покрашены. В квартиру заходит, бегом на кухню. Кран поворачивает, газ горит. В ванну залетает, кран поворачивает, горячая воба бежит. Хохол: "Бл@..ь, опять оккупанты страну захватили!"