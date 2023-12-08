Дилетант о политике С невыразимым чувством глубокого морального удовлетворения наблюдаю я сейчас крики братьев по поводу того, как повели себя с ними их западные партнеры.
Когда закончились деньги...
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Mike х
хохол родился-жид заплакал,жид родился - хохол заплакал : а суть одна
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12 час.
Георгий Корнев
70 лет они Россию кормили. Не зря в советское время был анекдот. Хохол к дому подходит, двор подметён, скамейка у дома отремонтирована. В подъезд заходит, стены побелены, перила покрашены. В квартиру заходит, бегом на кухню. Кран поворачивает, газ горит. В ванну залетает, кран поворачивает, горячая воба бежит. Хохол: "Бл@..ь, опять оккупанты страну захватили!"
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12 час.
Владимир Алтайцев
Не меньше мифов о своих страданиях придумали те же чеченцы и карымские татары,СОЗНАТЕЛЬНО забывая о своём сотрудничестве с Гитлером. У того жен Кадырова дед был ярым помощником немцев.
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5 час.
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