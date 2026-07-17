Йеменские хуситы начали захватывать суда в Аденском заливе После массированных атак армии по инфраструктурным объектам в Иране в зоне ответственно.
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Йеменские хуситы начали захватывать суда в Аденском заливе После массированных атак армии по инфраструктурным объектам в Иране в зоне ответственно.
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