Метелев рассказал о законах, принятых в поддержку российской молодёжи в восьмом созыве ГД

Обновление базового закона о молодёжной политике, усиление поддержки молодёжи, студенческих семей, развитие молодёжных и детских НКО стали главными итогами работы Комитета по молодёжной политике в восьмом созыве ГД, подчеркнул его глава Артем Метелев в ходе пленарного заседания.
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