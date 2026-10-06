В Белёве завершён капитальный ремонт школы №1

Школу №1 в Белёве отремонтировали за два года, вложив более 165 миллионов рублей. Теперь она готова принять 600 учеников.
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