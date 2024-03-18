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  • Игорь Петров
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Приметы и поверья на сегодня, 19 марта 2024 года, расскажут о погоде на оставшуюся весну

Приметы и поверья на сегодня, 19 марта 2024 года, расскажут о погоде на оставшуюся весну

Приметы и поверья на сегодня, 19 марта 2024 года, расскажут о погоде на оставшуюся весну Дмитрий СавенковСегодня, вторник 19 марта 2024 года, народные приметы и старинные поверья предсказывают современным людям погоду на ближайшие недели весны.

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