Приметы и поверья на сегодня, 19 марта 2024 года, расскажут о погоде на оставшуюся весну Дмитрий СавенковСегодня, вторник 19 марта 2024 года, народные приметы и старинные поверья предсказывают современным людям погоду на ближайшие недели весны.