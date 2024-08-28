Русская весна
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Русская весна

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Польша не передаст МиГ-29 Украине до 2026 года — Wiadomosci

Польша не передаст МиГ-29 Украине до 2026 года — Wiadomosci

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не сможет передать Украине свои МиГ-29 до того, как получит новые истребители, заказанные у союзников, поскольку их поставки которых начнутся лишь в 2026 году.

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