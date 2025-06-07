Хоккеист Сергачев назвал рекорд Овечкина общей победой народа России

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Юта" Михаил Сергачев назвал рекорд форварда "Вашингтона" Александра Овечкина по заброшенным шайбам в лиге общей победой народа России, передает РИА Новости.
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