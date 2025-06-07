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Хоккеист Сергачев назвал рекорд Овечкина общей победой народа России

Хоккеист Сергачев назвал рекорд Овечкина общей победой народа России

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Юта" Михаил Сергачев назвал рекорд форварда "Вашингтона" Александра Овечкина по заброшенным шайбам в лиге общей победой народа России, передает РИА Новости.

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