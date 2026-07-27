Жалость за 300 тысяч, «проклятие» SHAMAN и диета Харламова: почему откровения звезд вызывают раздражение

Повестка отечественного шоу-бизнеса заметно изменилась. Вместо обсуждения новых песен, клипов или кинопремьер на первый план все чаще выходят громкие признания, жалобы на быт и демонстрация роскошного образа жизни.
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