Хави о падении Гави в штрафной «Райо»: «Если это пенальти, то что я могу сказать? Я должен верить в честность судей»

Хави высказался о возможном пенальти в пользу «Барселоны» в матче с «Райо Вальекано» (0:1). На 89-й минуте в штрафной площади мадридской команды упал хавбек сине-гранатовых Гави, которого подтолкнул Алехандро Катена.
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