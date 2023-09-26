Финансист Ермилова: Ипотека станет менее доступной при высокой долговой нагрузке

Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова рассказала, что Центробанк вновь увеличит коэффициенты риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом и для заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки.