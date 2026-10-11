5 признаков проблем с печенью: Увидели - сразу к врачу

Печень годами терпит наши эксперименты с едой и стрессом, не подавая болевых сигналов. Хирург Николай Багмет назвал пять косвенных признаков, которые указывают на разрушение органа.
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