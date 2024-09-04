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Полиция Новоуральска провела инструктаж по безопасности в медицинском колледже

Полиция Новоуральска провела инструктаж по безопасности в медицинском колледже

МВД Новоуральск BrisperСвой учебный год начали не только школьники, но студенты местных колледжей. В учебных заведениях профильного образования проходят занятия, на которых будущим специалистам доводят технику безопасности при обучении и в повседневной жизни.

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