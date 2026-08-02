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Скрытый шедевр Петербурга: музей, о котором почти никто не знает

Скрытый шедевр Петербурга: музей, о котором почти никто не знает

Санкт-Петербург — город, где сложно удивить музеями. После Эрмитажа, Русского музея и дворца Фаберже кажется, что все художественные сокровища уже нанесены на карту, а настоящих открытий больше не осталось.

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