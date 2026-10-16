На II Форуме туроператоров России обсуждали внедрение цифровых технологий. Евгений Ковалевич из ETour отметил важность взаимодействия программ для уменьшения затрат.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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