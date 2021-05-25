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После трагедии в Казани контроль за информацией в сети могут усилить - эксперт SafeNet

Контроль за размещаемой в интернете информацией, а также соцсетями учеников планируют усилить после трагедии в Казани, рассказал в интервью РИА Новости эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Игорь Бедеров.

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