В МГУ поддержали точку зрения Маска о демографическом коллапсе в мире

Население мира к 2100-му году может уменьшится примерно на миллиард человек. Об этом заявил профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников в беседе со «Звездой».
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