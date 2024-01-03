Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В МГУ поддержали точку зрения Маска о демографическом коллапсе в мире

В МГУ поддержали точку зрения Маска о демографическом коллапсе в мире

Население мира к 2100-му году может уменьшится примерно на миллиард человек. Об этом заявил профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников в беседе со «Звездой».

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