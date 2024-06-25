«Великая стена обречена»: как власти Китая и инженеры из США «решили» разрушить чудо света

Фото:stroiteh-msk.ru 125 лет назад сенсационная статья в американской газете взбудоражила мир. В ней сообщалось, что Великая Китайская стена будет снесена, а из ее обломков построят шоссе из Нанкина в Сибирь.
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