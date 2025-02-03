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В Волгоградской области произошли возгорания на НПЗ после падения обломков БПЛА

В Волгоградской области произошли возгорания на НПЗ после падения обломков БПЛА

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 3 февраля сообщил, что в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) произошли локальные возгорания на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

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